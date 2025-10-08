Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів та автівки ворога (ВІДЕО

8 жов 2025, 11:11
999

На Північно-Слобожанському напрямку захисники України з РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону знищили польовий склад паливно-мастильних матеріалів та автівки ворога.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні відео.

Крім того:

  • уражено місця укриття та засоби зв’язку рашистів;
  • ворог напрямку поніс втрати й у живій силі.

ДПСУ ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


