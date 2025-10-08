Новости
Пожар на заводе в Новосибирске. Фото: соцсети

Масштабный пожар вспыхнул на заводе по производству микросхем в Новосибирске

8 окт 2025, 16:25
Масштабна пожежа спалахнула у російському Новосибірську в середу, 8 жовтня.

Загоряння сталося на території підприємства ЗАО «Завод припоев». Цей завод спеціалізується на виробництві радіоелектроніки та мікросхем, а також обслуговує оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. Про пишуть російські та моніторингові пабліки.

Зазначається, що пожежа спалахнула у складському приміщенні заводу. Наразі невідомо, чому виникло загоряння. Рятувальники локалізували вогонь на площі 2 тис. кв. м, ніхто попередньо не постраждав.

«Завод припоев» у Новосибірську спеціалізується на виробництві електроніки та мікросхем, ремонті та складанні електротехнічних пристроїв. Також підприємство працює на оборонно-промисловий комплекс РФ — там паяють елементи озброєння, зв’язку, радіоелектроніки.

Пожежа на заводі в Новосибірську. Фото: соцмережі

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на нафтовому терміналі у Феодосії. Місцеві пабліки інформували, що загоряння сталося внаслідок влучання безпілотника.

Источник: Ракурс


