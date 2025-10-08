Пожар на заводе в Новосибирске. Фото: соцсети

Масштабна пожежа спалахнула у російському Новосибірську в середу, 8 жовтня.

Загоряння сталося на території підприємства ЗАО «Завод припоев». Цей завод спеціалізується на виробництві радіоелектроніки та мікросхем, а також обслуговує оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. Про пишуть російські та моніторингові пабліки.

Зазначається, що пожежа спалахнула у складському приміщенні заводу. Наразі невідомо, чому виникло загоряння. Рятувальники локалізували вогонь на площі 2 тис. кв. м, ніхто попередньо не постраждав.

«Завод припоев» у Новосибірську спеціалізується на виробництві електроніки та мікросхем, ремонті та складанні електротехнічних пристроїв. Також підприємство працює на оборонно-промисловий комплекс РФ — там паяють елементи озброєння, зв’язку, радіоелектроніки.

