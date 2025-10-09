Новости
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Украинский FPV-дрон пролетел 40 км и поразил вражеский КАМАЗ в тылу рашистов (ВИДЕО)

9 окт 2025, 19:20
999

Оборонці Покровська розширюють так звану «кілзону», уражаючи окупантів не лише на підступах до міста, а й в глибокому тилу.

Нещодавно група безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ SKY STRIKE Unit зуміла подолати з допомогою FPV понад 40 км, обійти дію ворожих засобів РЕБ та потрапити в окуповане Курахове. Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу.

Зазначається, що цей дрон зрештою вразив виявлений в районі Курахівського водосховища військовий КАМАЗ рашистів.

Наразі у нашій смузі відповідальності радіус постійно діючої «кілзони» для окупантів складає 15−20 км. Щодня оборонці Покровська завдають по росіянах до 300 ударів лише за допомогою «скидів», FPV та «бомберів», — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


