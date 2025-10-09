Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Український FPV-дрон пролетів 40 км і вразив ворожий КАМАЗ у тилу рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209596-ukrayinskyy-fpv-dron-proletiv-40-km-i-vrazyv-vorojyy-kamaz-u-tylu-rashystiv-video.htmlРакурс
Оборонці Покровська розширюють так звану «кілзону», уражаючи окупантів не лише на підступах до міста, а й в глибокому тилу.
Нещодавно група безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ SKY STRIKE Unit зуміла подолати з допомогою FPV понад 40 км, обійти дію ворожих засобів РЕБ та потрапити в окуповане Курахове. Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу.
Зазначається, що цей дрон зрештою вразив виявлений в районі Курахівського водосховища військовий КАМАЗ рашистів.
Наразі у нашій смузі відповідальності радіус постійно діючої «кілзони» для окупантів складає 15−20 км. Щодня оборонці Покровська завдають по росіянах до 300 ударів лише за допомогою «скидів», FPV та «бомберів», — вказано в описі відео.