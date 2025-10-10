Новости
Последствия атаки по Запорожью 10 октября, фото: ГСЧС

В Запорожье в результате российской атаки погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

10 окт 2025, 11:59
Російські загарбники завдали комбінованого удару по Запоріжжю. В результаті загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали.

Про це сьогодні, 10 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

В одному з районів обласного центру внаслідок влучання по приватному сектору сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа. Надзвичайники врятували з-під завалів 7-річну дитину й передали її медикам «швидкої». На жаль, у лікарні хлопчик помер від травм несумісних з життям, — розповіли у відмостві.

Крім цього, горіла газова труба багатоповерхівки.

Рятувальники приборкали усі займання та провели аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють усі екстрені служби, — додали у ДСНС.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю 10 жовтня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


