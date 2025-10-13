Аварийные отключения света начались в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n209636-avariynye-otklucheniya-sveta-vveli-v-shesti-oblastyah-ukrainy.html

Ракурс

Аварійні відключення світла розпочалися в Україні у понеділок, 13 жовтня.

Світло почали вимикати у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях та Харківській областях. Про це повідомили в компанії ДТЕК та в обленерго.

Зокрема, в АТ «Полтаваобленерго», заявили, що причина запровадження заходів — наслідки російських атак на об`єкти енергетики. І наголосили, що подачу світла відновлять після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».

Як відомо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація.

Нагадаємо, 10 жовтня після масованої російської повітряної атаки фіксувалися пошкодження енергетичних об'єктів у кількох областях. Найскладнішою ситуація була у Києві, а також Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Згодом енергетики заявили, що внаслідок відновлювальних робіт вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.