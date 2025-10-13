Силы ПВО ночью обезвредили 69 из 82 российских беспилотников. Фото:

Країна-агресор Росія в ніч на 13 жовтня атакувала України 82-ма дронами.

З 20.00 12 жовтня ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів з російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська. Близько 50 з них були дронами-камікадзе. До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо про збиття й знешкодження 69 ворожих БпЛА на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

В Одеській області внаслідок влучань «Шахедів» спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що вогонь охопив площі понад 5 тис. кв. м й знищив один автомобіль. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Зазначається, що ліквідацію пожежі ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці були змушені організувати безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів.

Також вчора пізно ввечері російський безпілотник завдав удару по житловому сектору Сум. Дрон влучив поруч із багатоповерховими будинками, у квартирах повилітали вікна. Також виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку вже загасили. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні 10 жовтня росіяни атакували Україну ударними БПЛА, а також ракетами ракет повітряного та наземного базування. Загалом було зафіксовано 497 засобів повітряного нападу. Тоді українська ППО змогла збито та подавити 420 повітряних цілей.