Російські окупанти атакували цивільних у Чернігівській та Запорізькій областях.

У понеділок вранці, 13 жовтня, загарбники вдарили FPV-дроном по магазину в місті Семенівка на Чернігівщині. Постраждав магазин «Орхідея» в центрі міста. Загинув 29-річний місцевий мешканець. Про це керівник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив у Facebook.

Також поранень середньої тяжкості зазнала 71-річна місцева мешканка, яка пізніше самостійно звернулась до лікарні.

Внаслідок атаки у магазині спалахнула пожежа. Вогонь оперативно локалізувати.

А в Запорізькій області російський дрон вбив подружню пару. У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що окупанти влучили безпілотником у цивільний автомобіль на території одного з населених пунктів Пологівського району. Всередині перебував 53-річний чоловік і 57-річна жінка. Рятувальники деблокували їхні тіла з понівеченого автомобіля.

Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок ворожої атаки було зруйноване аграрне підприємство в Харківській області. Обстріл знищив сім складів, бензовози та сільськогосподарську техніку.