Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию — Зеленский

13 окт 2025, 19:48
999

У майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян, тож доведеться почати імпорт з ЄС.

Про це під час прес-конференції з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію, — зазначив він.

Зеленський додав, що Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими. Така можливість для України «завжди відкрита, і це важливо».

Нагадаємо, у «Сумиобленерго» повідомили, що наразі рашисти пошкодили чи зруйнували вже майже 2 тис. об'єктів компанії.

Джерело: «РБК-Україна»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров