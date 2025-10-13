2 тыс. объектов «Сумоблэнерго» уже повреждены или уничтожены Россией

2 тыс. объектов «Сумоблэнерго» уже повреждены или уничтожены Россиейhttps://racurs.ua/n209651-2-tys-obektov-sumoblenergo-uje-povrejdeny-ili-unichtojeny-rossiey.htmlРакурс
Внаслідок військової агресії РФ станом на сьогодні, 13 жовтня, пошкоджені чи зруйновані майже 2 тис. об'єктів АТ «Сумиобленерго».
Про це повідомляє прес-служба компанії.
І це лише орієнтовна цифра, яка щодня зростає. До того ж обстежити мережі на територіях, де ведуться активні бойові дії, зараз неможливо, — наголошують у «Сумиобленерго».
Зазначається, що внаслідок російських атак по всій Україні руйнуються не лише розподільні мережі, якими електроенергія потрапляє в домівки споживачів, а й об'єкти генерації, які її виробляють.
Тому в енергосистемі виникає дефіцит потужностей. Як наслідок — застосовуються графіки відключень, — зазначили в «Сумиобленерго».
У компанії також пояснили, в чому полягає різниця графіків аварійних і погодинних відключень:
- графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін від 3 до 15 хв потрібно негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо ГАВ запроваджуються при масштабній аварійній ситуації;
- графіки погодинних відключень діють у тих випадках, коли можна спрогнозувати критичну ситуацію в об'єднаній енергетичній системі України. Це також аварійний режим роботи енергетичної системи, але при ГПВ енергокомпанії можуть повідомити населення про відключення та спрогнозувати його час. Тому застосування ГПВ є вимушеним, але контрольованим кроком для того, щоб запобігти аварійним знеструмленням;
- усі обмеження споживання впроваджуються по команді диспетчера НЕК «Укренерго» і скасовуються ним же.