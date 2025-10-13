2 тис. об'єктів «Сумиобленерго» вже пошкоджені або знищені Росією

Росія активно завдає ударів по енергоінфраструктурі України, фото: АТ «Сумиобленерго»

https://racurs.ua/ua/n209651-2-tys-obiektiv-sumyoblenergo-vje-poshkodjeni-abo-znyscheni-rosiieu.html

Ракурс

Внаслідок військової агресії РФ станом на сьогодні, 13 жовтня, пошкоджені чи зруйновані майже 2 тис. об'єктів АТ «Сумиобленерго».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

І це лише орієнтовна цифра, яка щодня зростає. До того ж обстежити мережі на територіях, де ведуться активні бойові дії, зараз неможливо, — наголошують у «Сумиобленерго».

Зазначається, що внаслідок російських атак по всій Україні руйнуються не лише розподільні мережі, якими електроенергія потрапляє в домівки споживачів, а й об'єкти генерації, які її виробляють.

Тому в енергосистемі виникає дефіцит потужностей. Як наслідок — застосовуються графіки відключень, — зазначили в «Сумиобленерго».

У компанії також пояснили, в чому полягає різниця графіків аварійних і погодинних відключень: