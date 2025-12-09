Российские дроны атаковали приграничье Сумщины, есть погибшие. Фото:

Армія Російської Федерації 9 грудня завдала ударів по Сумщині.

Противник атакував прикордонні райони. У Миропільській громаді ворожий безпілотник прицільно уразив цивільну автівку. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік, який перебував у машині. Ще один дрон атакував автомобіль у Краснопільській громаді. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Там внаслідок влучання поранення дістали двоє осіб, але 61-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні. Пораненій пасажирці надають допомогу.

Очільник ОВА додав, що дуже небезпечно перебувати у прикордонних громадах, бо росіяни атакують цивільний транспорт.

Безпечно залишити ці території можна лише через організовану евакуацію броньованими машинами, — наголосив Григоров.

Нагадаємо, 9 грудня російські загарбники атакували безпілотником Запорізький район і поцілили у легковий автомобіль. Поранення дістали двоє осіб.