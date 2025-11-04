Россияне ударили дроном «Молния» по дому в Сумах. Фото: ГСЧС

Ракурс

Армія Російської Федерації вранці 4 листопада атакували Суми.

Сьогодні вранці окупанти вдарили по житловому будинку безпілотником типу «Молнія». Внаслідок влучання пошкоджено вікна та паркан нежитлового приміщення. У будинку поряд вибило кілька вікон. Про постраждалих інформація не надходила. Про це Сумська міська військова адміністрації повідомила у Telegram.

Також сьогодні близько 4.00 росіяни обстріляли Краснопільську громаду. В одному з населених пунктів внаслідок атаки зафіксовані значні руйнування та масштабна пожежа в житловому секторі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що рятувальники не могли повноцінно працювати через загрозу повторних атак. Однак вогнеборці все ж могли ліквідувати загоряння попри складну безпекову ситуацію.

Загалом протягом доби російські війська обстріляли 37 населених пунктів у 15 громадах Сумщини. Є пошкодження у десяти громадах.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині. Внаслідок повторного удару був пошкоджений двоповерховий житловий будинок, який загорівся. З-під завалів будівлі рятувальники дістали тіло людини.