Наслідки російської атаки по Тростянецькій громаді на Сумщині, фото: ДСНС
Рашисти вночі атакували громаду на Сумщині — загинула людина (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували Тростянецьку громаду на Сумщині.
Загинула одна людина, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок, виникло загоряння. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини, — вказано в повідомленні.
Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, росіяни завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади. Внаслідок атаки:
- пошкоджені об'єкт інфраструктури та житлові будинки;
- в одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.
За попередньою інформацією, внаслідок двох російських атак постраждали 7 людей, серед них — двоє дітей, — додали в ДСНС