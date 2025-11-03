Новости
Последствия российской атаки по Тростянецкой общине в Сумской области, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали общину в Сумской области — погиб человек (ФОТО)

3 ноя 2025, 10:33
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували Тростянецьку громаду на Сумщині.

Загинула одна людина, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок, виникло загоряння. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини, — вказано в повідомленні.

Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, росіяни завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади. Внаслідок атаки:

  • пошкоджені об'єкт інфраструктури та житлові будинки;
  • в одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.

За попередньою інформацією, внаслідок двох російських атак постраждали 7 людей, серед них — двоє дітей, — додали в ДСНС

Наслідки російської атаки по Тростянецькій громаді на Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


