Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, атакували Тростянецьку громаду на Сумщині.

Загинула одна людина, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок, виникло загоряння. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини, — вказано в повідомленні.

Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, росіяни завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади. Внаслідок атаки:

пошкоджені об'єкт інфраструктури та житлові будинки;

в одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа, рятувальники ліквідували загоряння.