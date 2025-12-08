Последствия обстрела Ахтырки. Фото: ГСЧС

Російська армія трьома ударними БпЛА вночі 8 грудня атакувала Охтирку в Сумській області.

Ворожі дрони поцілили у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок влучання постраждали семеро осіб. Усіх людей доставили до лікарні. Двох довелося госпіталізувати. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Про це начальник начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців до обстрілу встигла спуститися у підвал, а частину рятувальники деблокували з пошкоджених поверхів.

У ДСНС поінформували, що у пошкодженому будинку виникла пожежа у квартирах з другого по п’ятий поверхи. Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще сімох людей, серед них одну дитину, деблокували з пошкоджених помешкань.

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Наразі пожежі ліквідовані, триває розбір пошкоджених конструкцій.

Нагадаємо, 5 грудня російська армія поцілила ударним безпілотником по вантажному автомобілю на Харківщині. Сталося це в місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач. Дрон влучив у кабіну вантажівки. Внаслідок обстрілу загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із машиною.