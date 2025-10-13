Трамп и региональные лидеры подписывают соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Дональд Трамп, скриншот видео

Президент США Дональд Трамп під час саміту в єгипетському Шарм-ель-Шейху (Єгипет) разом з іншими регіональними лідерами підписав угоду про припинення вогню в Газі, назвавши її «дуже важливою угодою».

Про це повідомляє CNN.

Трамп подякував своїм співробітникам і помічникам за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Я думав, що це, ймовірно, буде найскладнішим, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей, — зазначив він. — У нас був дивовижний набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом.

За словами Трампа, наступним кроком буде виступ перед зустріччю з лідерами в приватному порядку.

Що саме було в документі, який підписали лідери, не оголошувалося. Проте одне фото, зроблене фотографом у залі, дає відповідь на це питання, оскільки Трамп підняв сторінку з підписами перед пресою.

У верхній половині сторінки міститься низка цілей і зобов’язань, серед яких «толерантність, гідність і рівні можливості для кожної людини».

Ми прагнемо толерантності, гідності та рівних можливостей для кожної людини, щоб цей регіон став місцем, де всі можуть реалізовувати свої прагнення в умовах миру, безпеки та економічного процвітання, незалежно від раси, віри чи етнічної приналежності, — йдеться в першому абзаці на останній сторінці.

У нижній частині сторінки містяться підписи та посади регіональних лідерів і посередників у перемир’ї з США, Єгипту, Катару та Туреччини.

Джерело: CNN