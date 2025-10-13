Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасение женщины на Волыни с помощью дрона, скриншот видео

Дрон с тепловизором разыскал заблудившуюся в лесу жительницу Волыни (ВИДЕО)

13 окт 2025, 21:52
999

На Волині вчора, 12 жовтня, ввечері за допомогою безпілотника розшукали зниклу у лісі місцеву жительку.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону дізналися про зникнення жінки в лісі поблизу села Кропивники Шацької громади Ковельського району та разом з рятувальниками долучилися до її пошуків. Охоронці кордону за допомогою тепловізійного безпілотника оглянули густу лісисту місцевість, — вказано в повідомленні.

Невдовзі прикордонники помітили рухомий силует. Фахівці визначили координати та передали їх рятувальникам, які дісталися до місця. Жінка була дезорієнтована, але при свідомості, — додали у ДПСУ.

Зазначається, що 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.

Оперативні дії прикордонників і використання сучасних технологій допомогли врятувати життя людини, — зазначили у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров