Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порятунок жінки на Волині за допомогою дрона, скріншот відео

Дрон з тепловізором розшукав заблукалу в лісі жительку Волині (ВІДЕО)

13 жов 2025, 21:52
999

На Волині вчора, 12 жовтня, ввечері за допомогою безпілотника розшукали зниклу у лісі місцеву жительку.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону дізналися про зникнення жінки в лісі поблизу села Кропивники Шацької громади Ковельського району та разом з рятувальниками долучилися до її пошуків. Охоронці кордону за допомогою тепловізійного безпілотника оглянули густу лісисту місцевість, — вказано в повідомленні.

Невдовзі прикордонники помітили рухомий силует. Фахівці визначили координати та передали їх рятувальникам, які дісталися до місця. Жінка була дезорієнтована, але при свідомості, — додали у ДПСУ.

Зазначається, що 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.

Оперативні дії прикордонників і використання сучасних технологій допомогли врятувати життя людини, — зазначили у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів