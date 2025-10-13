Новости
Ракурс
Россияне нанесли очередной авиаудар по Харькову, фото: УНН

Рашисты ударили КАБом по Харькову — вспыхнул большой пожар

13 окт 2025, 22:30
Російські загарбники сьогодні, 13 жовтня, пізно ввечері вдарили керованими авіабомбами по Харкову.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що під ударом опинився Слобідський район.

Згодом він повідомив, що внаслідок російських ударів також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Источник: Ракурс


