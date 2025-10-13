Рашисти вдарили КАБом по Харкову — спалахнула велика пожежа

Росіяни завдали чергового авіаудару по Харкову, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n209658-rashysty-vdaryly-kabom-po-harkovu-spalahnula-velyka-pojeja.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 13 жовтня, пізно ввечері вдарили керованими авіабомбами по Харкову.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що під ударом опинився Слобідський район.

Згодом він повідомив, що внаслідок російських ударів також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.