Росіяни завдали чергового авіаудару по Харкову, фото: УНН

Рашисти вдарили КАБом по Харкову — спалахнула велика пожежа

13 жов 2025, 22:30
999

Російські загарбники сьогодні, 13 жовтня, пізно ввечері вдарили керованими авіабомбами по Харкову.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що під ударом опинився Слобідський район.

Згодом він повідомив, що внаслідок російських ударів також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив Терехов.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Джерело: Ракурс


