314 граждан Беларуси погибли на войне против Украины

В настоящее время известно о более чем 300 белорусах, погибших в войне против Украины, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/n209659-314-grajdan-belarusi-pogibli-na-voyne-protiv-ukrainy.html

Ракурс

Щонайменше 314 громадян Білорусі загинули на війні проти України, будучи найманцями російської армії.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомив проект «Хочу жить» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, опублікувавши відповідний перелік.

Загалом вже відомо щонайменше 1 тис. 338 білоруських громадян, які воювали чи воюють проти України. Тож майже кожен четвертий із цього списку загинув.

Відразу наголосимо: цей список не є повним. Ймовірно, реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша, — наголошують в «Хочу жить». — Проте вже встановлені нами 314 загиблих — це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси.

Найстарший із загиблих — Шкорник Василь Казимирович, 1962 року народження. На момент загибелі йому було 63 роки — він загинув за чотири місяці після підписання контракту.

Наймолодший — Кореньков Михайло Миколайович, 2007 року народження. Він зник безвісти у віці 18 років.

Зазначається, що:

у середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим проходить близько 6,5 місяців;

найбільше загиблих служили у частинах 150-ї мотострілецької дивізії;

багато хто із загиблих був завербований у російських в’язницях. Проте серед білорусів, що воюють проти України, є й більш примітні постаті — насамперед військовослужбовці 5-ї окремої бригади спеціального призначення з Мар’їна Горка.