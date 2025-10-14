Новости
Последствия российских авиаударов по Харькову, фото: ГСЧС

Последствия удара российских КАБов по Харькову показала ГСЧС (ФОТО)

14 окт 2025, 09:36
Російські загарбники вчора, 13 жовтня, пізно ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Сталися руйнації та пожежа, є постраждалі, були частково знеструмлені три райони. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та ДСНС.

Одне з влучань сталося по території лікарні у Салтівському районі міста:

  • частково зруйнована будівля гаража, пошкоджені медзаклад, підприємство та легкові авто;
  • виникло два осередки займання;
  • усіх 57 пацієнтів, які були у лікарні на момент удару, переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежили лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес.

Наслідки російських авіаударів по Харкову, фото: ДСНС

