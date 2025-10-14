Последствия российских авиаударов по Харькову, фото: ГСЧС

Російські загарбники вчора, 13 жовтня, пізно ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Сталися руйнації та пожежа, є постраждалі, були частково знеструмлені три райони. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та ДСНС.

Одне з влучань сталося по території лікарні у Салтівському районі міста: