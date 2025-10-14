Читайте также
Последствия российских авиаударов по Харькову, фото: ГСЧС
Російські загарбники вчора, 13 жовтня, пізно ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Сталися руйнації та пожежа, є постраждалі, були частково знеструмлені три райони. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та ДСНС.
Одне з влучань сталося по території лікарні у Салтівському районі міста:
- частково зруйнована будівля гаража, пошкоджені медзаклад, підприємство та легкові авто;
- виникло два осередки займання;
- усіх 57 пацієнтів, які були у лікарні на момент удару, переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежили лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес.