Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня), атакували Україну загалом 96 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30: