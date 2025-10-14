Читайте також
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня), атакували Україну загалом 96 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.