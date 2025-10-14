Новини
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

96 БПЛА атакували Україну в ніч на 14 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

14 жов 2025, 10:01
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня), атакували Україну загалом 96 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллєрово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

