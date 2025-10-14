Почти 290 тыс. дел о СЗЧ и дезертирстве открыто с начала войны

За время войны открыты сотни тысяч дел о СЗЧ и дезертирстве, фото: Zmina

З січня 2022 року по вересень 2025 року українські правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство.

Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на отриману від Офісу генпрокурора відповідь на запит.

В Офісі генерального прокурора (ОГП) повідомили, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53 954 — за дезертирство, — зазначає видання.

У порівнянні з іншими періодами:

за час з січня 2022 по вересень 2024 років було зареєстровано близько 60 тис. справ за самовільне залишення частини, майже 30 тис. — за дезертирство;

із початку повномасштабного російського вторгнення до липня 2025 року в Україні зареєстрували 202 тис. 997 проваджень за СЗЧ. У 15 тис. 564 з них громадян повідомили про підозру.

Водночас справ за дезертирство за цей період було зареєстровано 50 тис. 58 справ, у 1 тис. 248 з них повідомлено про підозру.

Джерело: «Українська правда»