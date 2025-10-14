Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение сбитого беспилотника, фото: Нацполиция

В Сумской области уничтожили сбитый российский беспилотник (ФОТО)

14 окт 2025, 14:24
999

На Сумщині неподалік одного із сіл Сумського району впав на полі і не вибухнув збитий ворожий безпілотник.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Провівши огляд безпілотного літального апарату, вибухотехніки поліції на місці провели знешкодження його 50-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини. Після цього її вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву, — розповіли у поліції.

У поліції нагадують:

При виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів категорично забороняється їх торкатися чи пересувати. Терміново повідомляйте про це поліцію за номером 102.

Знищення збитого безпілотника, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров