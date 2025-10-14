Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення збитого безпілотника, фото: Нацполіція

На Сумщині знищили збитий російський безпілотник (ФОТО)

14 жов 2025, 14:24
999

На Сумщині неподалік одного із сіл Сумського району впав на полі і не вибухнув збитий ворожий безпілотник.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Провівши огляд безпілотного літального апарату, вибухотехніки поліції на місці провели знешкодження його 50-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини. Після цього її вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву, — розповіли у поліції.

У поліції нагадують:

При виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів категорично забороняється їх торкатися чи пересувати. Терміново повідомляйте про це поліцію за номером 102.

Знищення збитого безпілотника, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів