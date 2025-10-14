Читайте також
Знищення збитого безпілотника, фото: Нацполіція
На Сумщині неподалік одного із сіл Сумського району впав на полі і не вибухнув збитий ворожий безпілотник.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Провівши огляд безпілотного літального апарату, вибухотехніки поліції на місці провели знешкодження його 50-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини. Після цього її вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву, — розповіли у поліції.
У поліції нагадують:
При виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів категорично забороняється їх торкатися чи пересувати. Терміново повідомляйте про це поліцію за номером 102.