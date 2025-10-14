Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова. Фото:

Українські правоохоронці під час перевірки виявили осіб із російськими паспортами.

У вівторок, 14 жовтня, керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів президенту Володимиру Зеленському про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах і на півдні. Була підтверджена наявність російського громадянства в деяких людей. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський додав, що вже підготовлені відповідні рішення щодо них, і заявив, що підписав указ. На сайті президента його поки що немає.

Тим часом «Суспільне» і «РБК-Україна» та в ефірі телемарафону з посиланням на джерела поінформували, що президент підписав указ про припинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Офіційні укази на сайті Офісу президента не опубліковані.

На Банковій пояснили журналістам, що укази про позбавлення громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Україна вже може визнавати громадянство інших країн, перелік яких визначить Кабінет міністрів.

