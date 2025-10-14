Геннадий Труханов. Фото: Facebook

Міський голова Одеси Геннадій Труханов відреагував на позбавлення українського громадянства.

Посадовець заявив, що не має громадянства Російської Федерації і назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини. Про це Труханов заявив в ефірі «Суспільне. Студія».

На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути, — наголосив одеський мер.

Труханов запевнив, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. Каже, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015−2016 роках. Також він поінформував, що в 2022 році Служба безпеки України, яка проводила перевірку, не знайшла в нього ні російського громадянства, ні паспортів.

Чиновник також заявив, що ініціатори рішення щодо позбавлення його громадянства посилаються на «паспорт», де його прізвище вказане з помилками. Він збирається судитися.

Нагадаємо, 14 жовтня ЗМІ поінформували, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Офіційні укази на сайті Офісу президента не опубліковані.

Джерело: «Суспільне»