Российская армия захватила три населенных пункта. Карта: DeepState

Ракурс

Російська армія просунулася в Донецькій області.

Ворог зумів окупувати село Мирне, селище Перебудова та село Комар на Новопавлівському напрямку. Також противник просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки. Про це 15 жовтня аналітики української OSINT-спільноти DeepState поінформували у Telegram.

Напередодні аналітики поінформували про втрату українськими військами виступу на Комар. Зазначалося, що логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на інші ділянки відтинку, то була змога утримувати дані позиції.

Однак втримувати цю ділянку останні тижні стало важче, бо загарбники періодично здійснювали зачистки і поступово позиції почали втрачатися. Частина українських позицій росіяни просто знищили дронами та артилерією. Всі бійці були поранені і дехто був змушений виходити своїми силами.

Вказані на світлині позиції вже втрачені як декілька днів. В 2025 році роль OSINTу у визначенні ЛБЗ стає все меншою, оскільки так звані «флаговтики» стали звичними з обох сторін. Практично всі OSINT мапи бойових дій показували і показують ці території як втрачені вже декілька місяців, — зазначили в DeepState.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики DeepState заявляли, що українські підрозділи зуміли відтіснити російських окупантів у районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр та Новопавлівка на Покровському напрямку.