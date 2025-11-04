Оккупанты продвинулись на фронте. Карта: DeepState

Ракурс

Армія Російської Федерації змогла просунутися на деяких ділянках фронту.

Загарбники просунулися поблизу Борівської Андріївки в Харківські області. А в Донецькій області ворог пройшов уперед поблизу, Карпівки, Козацького та у самому Покровську. Про це OSINT-проект DeepState 4 листопада повідомив у Telegram.

Тим часом у зведенні Генштабу ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронті сталося 163 боєзіткнення. Найбільше атак було на Покровському напрямку — там захисники зупинили 55 штурмів і наступів.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак, на Костянтинівському — 17, на Куп’янському — 14, на Лиманському — 11. Також було зупинено ворожі штурми на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, 4 листопада Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що спецпідрозділи ГУР продовжують операцію у Покровську. Разом з додатковими силами вони заважають росіянам розширити вогневий вплив на логістику в зоні своєї відповідальності.

А 1 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував заяви росіян про оточення та блокування міст Покровськ та Мирноград у Донецькій області. Він заявляв, що в Покровську триває комплексна операція зі знищення й витіснення загарбників, до якої залучені, зокрема, Сили спецоперацій, Служби безпеки України й Головного управління розвідки.