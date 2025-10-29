Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n209971-situaciya-v-pokrovske-na-grani-kriticheskoy-deepstate.html

Ракурс

Ситуація в Покровську Донецької області на межі критичної й продовжує погіршуватися.

Наразі росіяни змогли затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжують просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Ворог влаштовує засідки на будь-які переміщення, мінує дороги, вступає в бої з тиловими розрахунками й шукає для себе маршрути просочування. Про це аналітики OSINT-проекту DeepState повідомили в Telegram.

Зазначається, що на південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі оператори дронів.

Найгірше з усього, як пишуть аналітики, росіяни змогли зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо.

Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто, — заявили експерти.

Тим часом 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікував ймовірний план росіян з оточення Покровської агломерації. Зазначається, що для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

На цій ділянці фронту росіяни накопичили близько 27 тис. солдатів, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно, — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 28 жовтня OSINT-проект DeepState поінформував, що Сили оборони України відновили позиції біля кількох населених пунктів Донбасу. ЗСУ відкинули російських загарбників поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового в Донецькій області.