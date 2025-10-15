В Киеве не готовятся эвакуировать население автобусами, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/n209703-kiev-ne-gotovit-avtobusy-dlya-evakuacii-naseleniya-kgga.html

Ракурс

У Києві не готують автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій.

Про це сьогодні, 15 жовтня, заявила прес-служба КМДА, реагуючи на відповідні публікації у ЗМІ.

Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту, — наголошують у КМДА. — Київ не готує автобуси для евакуації населення.

Раніше в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ» керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний розповів, що Київ розробляє технічні рішення щодо автобусів, які могли б оперативно перевозити людей у разі надзвичайних ситуацій.

Фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених, — наголосили у КМДА.