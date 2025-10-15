Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві не готуються евакуйовувати населення автобусами, фото: «АрміяInform»

Київ не готує автобуси для евакуації населення — КМДА

15 жов 2025, 18:10
999

У Києві не готують автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій.

Про це сьогодні, 15 жовтня, заявила прес-служба КМДА, реагуючи на відповідні публікації у ЗМІ.

Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту, — наголошують у КМДА. — Київ не готує автобуси для евакуації населення.

Раніше в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ» керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний розповів, що Київ розробляє технічні рішення щодо автобусів, які могли б оперативно перевозити людей у разі надзвичайних ситуацій.

Фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених, — наголосили у КМДА.

Просимо медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки, — додали в КМДА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів