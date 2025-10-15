Российские беспилотники атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру Нежина — есть попадание

Российские БПЛА атаковали Нежин вечером 15 октября, фото: 0462.ua

Російські «шахеди» атакували місто Ніжин Чернігівської області.

Про це сьогодні, 15 жовтня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Олександр Кодола.

Ворог завдає ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі, — зазначив він та закликав жителів міста перебувати у безпечних місцях.

Видання «Суспільне.Чернігів» повідомляє, що вибухи в Ніжині пролунали близько 19-ї години.

Наразі відомо про влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення «Нової пошти», а також у два жилі будинки. Інформації щодо поранених поки немає, — зазначає видання.

Джерело: Олександр Кодола, «Суспільне.Чернігів»