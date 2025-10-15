У самолета с министром обороны США треснуло лобовое стекло над Атлантикой

Ракурсhttps://racurs.ua/
Самолет министра обороны США объявил чрезвычайную ситуацию над Атлантикой
Літак, на якому міністр оборони США Піт Хегсет повертався із Бельгії, оголосив над Атлантичним океаном надзвичайну ситуацію і повернув до Великої Британії.
Про це повідомляє видання Clash Report.
Згодом речник Пентагону Шон Парнелл на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що літак Хегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака.
Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи міністра Хегсета, перебувають у безпеці, — зазначив він.
У Брюсселі Хегсет брав участь у 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
