Самолет министра обороны США объявил чрезвычайную ситуацию над Атлантикой, фото: Clash Report

У самолета с министром обороны США треснуло лобовое стекло над Атлантикой

15 окт 2025, 21:52
Літак, на якому міністр оборони США Піт Хегсет повертався із Бельгії, оголосив над Атлантичним океаном надзвичайну ситуацію і повернув до Великої Британії.

Про це повідомляє видання Clash Report.

Літак міністра оборони США оголосив надзвичайну ситуацію над Атлантикою, фото: Clash Report

Згодом речник Пентагону Шон Парнелл на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що літак Хегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака.

Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи міністра Хегсета, перебувають у безпеці, — зазначив він.

У Брюсселі Хегсет брав участь у 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Джерело: Clash Report


