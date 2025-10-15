У літака з міністром оборони США тріснуло лобове скло над Атлантикою

Літак міністра оборони США оголосив надзвичайну ситуацію над Атлантикою, фото: Clash Report

https://racurs.ua/ua/n209712-u-litaka-z-ministrom-oborony-ssha-trisnulo-lobove-sklo-nad-atlantykou.html

Ракурс

Літак, на якому міністр оборони США Піт Хегсет повертався із Бельгії, оголосив над Атлантичним океаном надзвичайну ситуацію і повернув до Великої Британії.

Про це повідомляє видання Clash Report.

Згодом речник Пентагону Шон Парнелл на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що літак Хегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака.

Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи міністра Хегсета, перебувають у безпеці, — зазначив він.

У Брюсселі Хегсет брав участь у 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Джерело: Clash Report