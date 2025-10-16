Новости
Пункты несокрушимости откроют во Львове, фото: «Википедия»

Во Львов откроют первые Пункты несокрушимости (ИНФОГРАФИКА)

16 окт 2025, 14:24
У Львові на вихідних будуть працювати перші Пункти незламності.

Про це сьогодні, у четвер 16 жовтня, повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Відучора у Львові розпочались планові відключення електроенергії. Тож уже цього вікенду в місті працюватимуть Пункти незламності першої черги — 21 локація, де мешканці зможуть зігрітись, підзарядити телефони, скористатись інтернетом, приготувати гарячий напій і просто перепочити у теплі, — вказано в повідомленні.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, з огляду на прогнозоване похолодання усі райони міста готові розгорнути роботу пунктів, щоб люди мали змогу отримати базові послуги під час відключень світла чи тепла.

Ми перевіряємо роботу кожного пункту: тестуємо генератори, буржуйки, запаси дров і води, зв’язок через Starlink. Наше завдання — щоб ці місця були готовими прийняти людей будь-якої миті, — зазначив він.

