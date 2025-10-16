Армия РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск. Фото:

https://racurs.ua/n209729-rf-atakovala-uchebnoe-podrazdelenie-suhoputnyh-voysk-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Армія РФ атакувала один із навчальних підрозділів Сухопутних військ у тилу.

У четвер вранці, 16 жовтня, окупанти двома балістичними ракетами вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, який розташований у тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Є загиблі та поранені. Про це Сухопутні війська повідомили у Telegram.

Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося, — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці обстрілу працюють відповідні екстрені служби. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу. Командування запевнило, що найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими.

Зазначається, що військова служба правопорядку вже розпочала службове розслідування.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють українські полігони та навчальні центри. Так, 29 липня війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Тоді загинули троє бійців, а 18 дістали поранення.

А 12 серпня ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Тоді командування заявило про одного загиблого та 11 поранених бійців. Ще 12 військових звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 жовтня заявив, що навчальні центри українських військ переносяться углиб країни через загрозу російських дронів та ракет.