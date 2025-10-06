Олександр Сирський, фото: Офіс президента

Через небезпеку ракет та дронів триває переміщення навчальних центрів ЗСУ углиб країни.

Про це сьогодні, 6 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань підготовки військових.

Враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях, — зазначив він.

За словами Сирського, за останній рік проведено організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки.

Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни, — зауважив він.

Сирський зазначив, що під час наради обговорювалися контроль якості підготовки в навчальних центрах, оптимізація їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, роль армійських корпусів у підготовці тощо.

Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів. Продовжуємо цю важливу роботу, — додав він.

Нагадаємо, 24 вересня двома балістичними ракетами «Іскандер» рашисти атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ у Гончарівському на Чернігівщині. Згодом у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що військових центру «поетапно переміщують в інші регіони України для більш безпечного перебування та проведення занять».