В усіх регіонах України запроваджують аварійні відключення електроенергії.

У четвер, 16 жовтня, в українській енергетичній системі спостерігається складна ситуація. Аварійні відключення застосовані по всіх областях, а на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Також застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Про це Міністерство енергетики України та НЕК «Укренерго» повідомили у соцмережах.

Крім того, завтра з 7.00 до 22.00 в усіх регіонах України заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Заявляється, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Споживачам порадили стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — попросили енергетики.

Також в «Укренерго» заявили, що відновлювальні роботи після російських обстрілів у кожному з постраждалих регіонів тривають. Бригади працюють без вихідних та фактично цілодобово. Однак потрібен час, щоб забезпечити стабільне живлення.

Промисловим підприємствам та бізнесу енергетики радять забезпечити собі безперебійне енергопостачання навіть в умовах застосування відключень. Для цього потрібно здійснювати самостійний імпорт не менше 60% від обсягів власного споживання електроенергії.

Нагадаємо, 16 жовтня в «Укренерго» заявили, що минулої ночі російські загарбники завдали ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у кількох областях.