Графіки відключень світла в Україні діятимуть у четвер, 23 жовтня.

Світло вимикатимуть за графіками в більшості областей. У період з 7.00 до 23.00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для побутових споживачів. За необхідності світло вимикатимуть до трьох черг. Для промисловості завтра діятимуть графіки обмеження потужності. Про це прес-служба «Укренерго» 22 жовтня повідомила в соцмережах.

В компанії додали, що додатково повідомлять, якщо ситуація в мережі зміниться. Також закликали користувачі ощадливо споживати електроенергію.

Як відомо, сьогодні ввечері в Україні діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Також обмеження електропостачання поширюються на промисловість.

Тим часом перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону заявив, що сьогодні росіяни атакували об'єкти як генерації, а також розподілу та передачі електроенергії у кількох областях. Найскладнішою ситуація з енергопостачанням зафіксована у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російська армія масовано атакувала енергетичні об'єкти України. Відразу після атаки в Україні застосовувалися аварійні відключення світла. А з 16.00 відключати світло почали за графіками.