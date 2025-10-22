В Україні запроваджуються графіки відключень електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n209835-grafiky-pogodynnyh-vidkluchen-zaprovadjuutsya-zamist-avariynyh-vidkluchen-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні у частині областей запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це сьогодні, 22 жовтня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ), — розповіли у компанії.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою — можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні, — додали в «Укренерго».

Водночас у частині областей продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго, — наголошують у компанії. — Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що через масштабну російську нічну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок у більшості регіонів України були застосовані аварійні відключення, найскладнішою була ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Крім того, повідомлялося, що через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні в усіх регіонах України з 16.00 до 22.00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.