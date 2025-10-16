Аварійні відключення електроенергії запровадили у низці регіонів, фото:

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 жовтня, завдали по енергооб'єктах у кількох регіонах України.

Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі — у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення, — розповіли у компанії.

Крім того, на Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг — це наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Також з 16.00 і до кінця доби в усіх регіонах України — ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг, — додали у компанії.

В «Укренерго» зазначають, що споживання електроенергії залишається стабільно високим:

cтаном на 7.30 сьогоднішнього дня воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня — у середу, 15 жовтня. Причина — утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України;

вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був таким же, як і максимум попереднього дня — у вівторок, 14 жовтня.