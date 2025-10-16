Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні поновилися екстрені відключення електроенергії, фото:
У Києві та низці регіонів України задіяли відключення електроенергії
Відключення електроенергії сьогодні, 16 жовтня, вранці поновилися у низці регіонів України.
Зокрема, прес-служба ДТЕК повідомляє про запровадження за командою «Укренерго» екстрених відключень у Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях.
Крім того, за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини введені графіки аварійних відключень (ГАВ).
Про це повідомляє прес-служба «Сумиобленерго».
Наразі ГАВ на Сумщині діють для 1 та 2 черг споживачів.
ГАВ застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі, — зазначили у компанії. — У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
Також аварійні відключення запроваджені у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.
На Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.