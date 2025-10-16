В Киеве и ряде регионов Украины задействовали отключения электроэнергии

В Украине возобновились экстренные отключения электроэнергии, фото:

https://racurs.ua/n209717-v-kieve-i-ryade-regionov-ukrainy-zadeystvovali-otklucheniya-elektroenergii.html

Ракурс

Відключення електроенергії сьогодні, 16 жовтня, вранці поновилися у низці регіонів України.

Зокрема, прес-служба ДТЕК повідомляє про запровадження за командою «Укренерго» екстрених відключень у Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях.

Крім того, за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини введені графіки аварійних відключень (ГАВ).

Про це повідомляє прес-служба «Сумиобленерго».

Наразі ГАВ на Сумщині діють для 1 та 2 черг споживачів.

ГАВ застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі, — зазначили у компанії. — У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.

Також аварійні відключення запроваджені у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.

На Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.