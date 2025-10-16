ВСУ зачистили от россиян два села. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n209737-ukrainskie-shturmoviki-zachistili-ot-rossiyan-dva-sela-v-zaporojskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Сили оборони України зачистили від окупантів два населені пункти в одному з південних регіонів.

У Запорізькій області підрозділи 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади провели операцію із зачистки сіл Олексіївка та Степове. Про це 16 жовтня начальник Управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько повідомив у Telegram.

Офіцер наголосив про «просто колосальні» втрати російської армії. За його словами, в Олексіївці 32 окупанти стали «вантажем 200». Ще сімох росіян поранили, а трьох взяли у полон. А в Степовому було знищено 85 загарбників та 24 поранено.

Нагадаємо, 16 жовтня в Донецькій області на Очеретинському напрямку росіяни спробували провести атаку на Шахове та Володимирівку. Ворог кинув у прорив 22 одиниці броньованої техніки.

Однак підрозділи Сил оборони України зупинили ворожу атаку. У ході бою було знищено дев’ять та пошкоджено чотири одиниці бронетехніки.