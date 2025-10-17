Агент РФ пыталась взорвать автомобиль полицейского. Фото: СБУ

Російська агентка готувала підрив авто посадовця Національної поліції.

СБУ затримала зловмисницю «на гарячому», коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. У момент затримання росіяни намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Однак контррозвідка завчасно нейтралізувала бомбу. Про це 17 жовтня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Виявилося, що агентка — 38-річна наркозалежна з Харкова, яка потрапила до уваги росіян, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах. У Дніпрі вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім вона заклала бомбу в установленому місці.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

