Саперы изъяли взрывоопасные предметы в Харьковской области
Жителі одного з сіл на Харківщині виявили у себе на подвір’ї дві ручні гранати Ф-1.
Вони негайно повідомили саперів ДСНС, які поблизу розміновували сільськогосподарські угіддя.
Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вилучили вибухонебезпечні предмети, дотримуючись усіх заходів безпеки, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета:
- не підходьте;
- не чіпайте;
- телефонуйте за номером «101».